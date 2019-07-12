Госдума упростила инвалидам получение прав на бесплатную парковку

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер соцподдержки и госуслуг, в том числе права на бесплатную парковку.



Так, согласно сообщению нижней палаты парламента, госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать соответствующие решения на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.

Документ касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Теперь им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации.

Законопроектом предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Кроме того, согласно принятым поправкам люди с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для парковки независимо от города проживания, а информация об инвалидности, оформленной на автомобиль, будет поступать из федерального реестра инвалидов.

Под парковочные места для инвалидов предлагается обязательно отводить не менее 10% мест на парковках общего пользования (но не меньше 1 места), в том числе около социальных и транспортных объектов, учреждений культуры и мест отдыха.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, а знак «Инвалид» для бесплатной парковки будет действовать до начала 2021 года.