Пятую часть всех коммунальных отходов в России производит Москва

Москва производит 20% твёрдых коммунальных отходов в России, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия-24».



«Первые результаты мы увидим тогда, когда построим около 200 мусоросортировочных и мусороперерабатывающих современных предприятий в России, когда начнём перерабатывать в сырье 30% из тех твёрдых коммунальных отходов, которые мы на сегодняшний день производим. А производим мы 70 млн тонн только ТКО в год, из них одну пятую производит город Москва», — сказал Иванов.

Реформа обращения с ТКО началась в России с 1 января 2019 года. К апрелю 2019 года в нее вошли 72 из 85 субъектов РФ. 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

В рамках реформы ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

В Тульской области региональными операторами стали ООО «МСК-НТ» и ООО «Хартия». При этом местные общественники считают установленные ими и утверждённые правительством региона тарифы завышенными.

Целевые показатели реформы обращения с ТКО в России заложены в нацпроект «Экология»: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого — с 7% до 36%. В ходе реализации нацпроекта в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.