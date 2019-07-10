Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск «скорой помощи»

10 июля Госдума рассмотрит во втором, основном чтении пакет законопроектов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному, в том числе за непропуск кареты «скорой помощи».



В первом чтении законопроект был принят в июне 2017 года после серии громких случаев, когда водители не пропускали машины «скорой помощи», в том числе во дворах, что приводило к смерти пациентов.

Самое суровое наказание законопроектом предусмотрено в случае смерти пациента — до 4 лет лишения свободы. Если пациенту в результате был причинён тяжкий вред здоровью на выбор суда — штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливают административное наказание за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи в виде штрафа в размере от 4-5 тыс. рублей.

Одновременно поднимается штраф за непропуск любых машин спецслужб, но только если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах — «скорая помощь», патрульные машины полиции. Штраф устанавливается в размере 3-5 тыс. рублей либо лишение прав до 1 года. Сейчас — штраф 500 рублей, либо лишение прав до 3 месяцев.