В Заокском районе по ночам сжигают строительный мусор

Жители деревни Теряево-1 Заокского района жалуются на сжигание мусора по ночам в неприспособленном для этого месте.



По их словам, сжигают в основном строительные отходы, причём недалеко от жилых домов.

«„Местный предприниматель“ ведёт бизнес — разместил на нескольких дачах мусорные контейнеры от мусоровоза и 1-2 раза в неделю привозит этот мусор и сжигает по ночам в специально выкопанной для этого яме. Эта яма находится метрах в 100-200 от домов (!), также она расположена метрах в 50-100 от ГРП высокого давления (!), если ветер тянет в сторону улицы — дышать просто невозможно, т. к. привозят, как правило, строительные отходы из пластика, более того — это взрывоопасно для всей улице Молодёжной как минимум!», — сообщают на форуме правительства Тульской области.