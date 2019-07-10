В Киреевском районе сельхозучасток захламили бутылками, кирпичом и шифером

Киреевский районный суд привлёк к ответственности арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения.



В апреле 2019 года управлением Россельхознадзора была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ в отношении главы КФХ Саватеева С. А., арендатора земельного участка площадью 30,82 га.

Арендатор в установленный срок не провёл комплекс мероприятий по введению земельного участка в сельхозпроизводство. Участок покрыт сухой сорной многолетней растительностью и деревьями. Кроме того, на поверхности была обнаружена свалка твёрдых коммунальных и строительных отходов (полиэтиленовая плёнка, пластмассовые бутылки, шифер, битый кирпич и др.) высота навала около 1 метра.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и выдано повторное предписание об устранении нарушений. Суд наложил на арендатора земли административный штраф в размере 30 тысяч рублей.