В детской поликлинике Новомосковска почти готова тёплая колясочная, обустройства которой долго добивались горожане

Уже в июле в детской поликлинике №3 на улице Мичурина в Новомосковске появится утеплённая колясочная.



Сейчас ремонт находится в завершающей стадии и полностью закончится в июле. Общая площадь колясочной составит около 40 кв. м, работы обойдутся в 1,65 млн рублей.

Ранее тёплая колясочная появилась в поликлинике Залесного микрорайона.

«Почти два года ушло у нас на борьбу с жадностью и ленью чиновников. И всё-таки мы победили! После многочисленных писем, официальных отказов, уклончивых ответов, поездок в Тулу, встреч, бесед, требований, проведения опроса и т. д., логика родителей всё-таки одержала верх над логикой чиновников», — рассказывала общественная активистка Наталья Годованная.

Также новомосковцам удалось добиться положительного решения проблемы с отсутствием детской стоматологической клиники — сейчас горадминистрация выбирает место, где разместится такое учреждение.

Помимо этого, в 2019 году рамках госпрограммы «Развитие здравоохранение Тульской области» будет отремонтировано терапевтическое отделение Новомосковской городской клинической больницы. На 15,5 млн рублей обустроят помещения площадью более 650 кв. м терапевтического отделения, а также в поликлинике №2 полностью реконструируют первый этаж.

За счёт средств фонд «Перспектива» проведут капитальный ремонт поликлиники №2. Общая площадь ремонта составит 2500 кв. м. Стоимость работ – 45 млн рублей.