Президент Украины откроет Чернобыль для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В частности, будет создан «зелёный коридор» для туристов.



«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – написал Зеленский в своём микроблоге твиттере.

Он добавил, что всё это будет прекращено и зона отчуждения превратится в одну из точек роста новой Украины.

26 апреля 1986 года произошёл взрыв в реакторе на Чернобыльской АЭС, это привело к радиоактивному загрязнению 155 тыс. кв. км территории бывшего СССР. В то время там проживали почти 7 млн человек. Вскоре после аварии в 30 км от атомной станции была установлена зона отчуждения. Города Припять и Чернобыль были полностью эвакуированы.

В данный момент действует запрет на посещение территорий, зараженных радиацией. Однако украинские туроператоры организуют индивидуальные и групповые экскурсии по безопасным для здоровья путешественников маршрутам.

В 2019 году Евросоюз официально передал в эксплуатацию Украине новый безопасный саркофаг, построенный над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.