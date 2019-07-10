В Узловой подожгли несколько минивэнов, возивших пассажиров в Москву (видео)

В ночь на 10 июля в Узловой сгорели четыре автомобиля: два Mercedes, Citroen и Hyundai.



Происшествия случились в разное время на улицах Горького, Гагарина, Андреева и в квартале 50 лет Октября.

Все пострадавшие автомобили — минивэны, совершавшие поездки по маршруту Узловая — Москва.

Как пояснил старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Узловскому району Андрей Быков местной районной газете «Знамя», под автомобили подкладывали ветошь, смоченную бензином и поджигали. Все машины успели потушить пожарные, в разной степени огнём повреждены двери, колеса.

По версии следствия, мотивом злоумышленников служит конкуренция, все автомобили были зарегистрированы на сайте сервиса Blablacar.

Ранее в начале июля за двое суток в Узловой сгорели шесть автомобилей, по данному факту было возбуждено уголовное дело. 9 июля полиция сообщила о задержании подозреваемого, который признался в поджоге. В полиции считают, что эти случаи преступлений не связаны между собой.

Видео — группа «Узловая. Не слухи»