Тульскую область включили в число регионов с предсказуемыми результатами выборов

В Москве на круглом столе «Итоги первого этапа избирательной кампании – 2019», состоявшемся в Фонде развития гражданского общества, эксперты оценили перспективы «партии власти» сохранить большинство на предстоящих выборах региональных парламентов.



Тульская область в экспертных прогнозах вошла в число девяти регионов с предсказуемыми результатами выборов, где «Единой России» удастся сохранить большинство мест в парламенте.

В базовом докладе ФоРГО говорится, что «ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит своё представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областях».

Одной из причин таких результатов политологи называют отсутствие в большинстве перечисленных регионов у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» по-настоящему сильных отделений.

По мнению экспертов, наиболее интересная картина ожидается на выборах в Московскую городскую думу.

Более подробно региональные и местные кампании будут разобраны в докладе, который ФоРГО презентует через месяц.