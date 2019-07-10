Ресторан «Пафос» в тульской Берёзовой роще выставили на продажу

Ресторан «Пафос», построенный на территории Берёзовой роще на улице Калинина в Туле, выставили на продажу за 65 млн рублей.



«Построен в 2011 году. Отличное место расположение — практически в берёзовой роще. Все коммуникации: свой ГРП, большая электрическая мощность, водоснабжение и канализация центральные. Ресторан расположен на участке 850 м2, земля в собственности. Здание 2х этажное, общая площадь 735 м2 + большая летняя веранда и эксплуатируемый подвал. Парковка», — говорится в объявлении на сайте ЦИАН.

Спорный объект капитального строительства появился на территории рекреационной зоны, несмотря на возмущения жителей Пролетарского округа. Туляки неоднократно пытались доказать, что объект построен с нарушениями, однако в ответ получали отписки. Жители уверены, что всё было «схвачено» при участии «уважаемых людей».

Совсем недавно тульский суд обязал собственника ресторанного комплекса «Царь» освободить занимаемый земельный участок в Рогожинском парке. Здесь незаконно работали 12 летних кафе-беседок и танцпол. Однако Рогожинский парк является особо охраняемой природной территорией, а у Берёзовой рощи такого статуса нет.

В 2014 году владельцы ресторана «Пафос» продолжили расширять свою территорию, перегородив тротуар забором и вырубив более 20 живых берёз.

Порубочных билетов на вырубку таких деревьев у владельцев не оказалось — только на спил сухостоя.

Глава округа Сергей Шестаков дал местным жителям «слово офицера», что после того случая ни одно дерево больше не пострадает. Однако вырубка продолжилась, а тулякам пришлось писать уже президенту Владимиру Путину.

В том же 2014 году, когда начали застраивать жилыми домами действующий стадион «Кировец», а в Берёзовой роще в свою очередь захотели разместить спортивные объекты, в Тулу приезжал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, на встрече с которым жители рассказали, как часть земли была выведена из рекреационной зоны.

«Нас дезориентировали. Людей на публичных слушаниях не было», — говорили они.

«Это полный идиотизм, когда там собираются застроить, а здесь, где зелёная роща, хотят строить спортивный комплекс. Городские власти, подумайте. Зачем же рушить одно, чтобы потом ещё загубить и второе. Это просто абсурд», — возмущался Миронов.

Тогда, несмотря на заверения местных властей и обещания «Единой России», что сохранение стадион находится под их контролем, «Кировец» всё-таки застроили.





А рощу тулякам удалось отстоять от губительного благоустройства.

В 2015 году инициативная группа жителей Пролетарского округа Тулы направила в адрес руководства области и города и местных депутатов перечень требований по сохранению Берёзовой рощи на улице Калинина. Пролетарцы требуют сохранить рощу в первозданном виде, при этом поддерживать здесь порядок.

Сейчас вновь встал вопрос о размещении на территории рощи спортивных и развлекательных площадок. И сторонников у такого проекта благоустройства немного.



