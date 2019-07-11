В Туле завели уголовное дело на адвоката

Следственный комитет возбудил уголовные дела на адвоката Тульской городской коллегии адвокатов №14 и её сообщника по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).



В июне 2019 года на личный приём к руководителю следственного отдела по Центральному округу Тулы обратилась женщина с заявлением о совершении в отношении неё мошенничества со стороны адвоката, после чего были инициированы проверочные мероприятия при участии сотрудников УФСБ.

По версии следствия, в апреле 2018 года тулячка обратилась к подозреваемой с просьбой оформить наследство. В тот же день женщина оформила доверенность на адвоката и её племянника, после чего заплатила 200 тысяч рублей за оказание юридической помощи.

В июне между потерпевшей и племянником адвоката был заключён договор об оказании юридической помощи, согласно которому она обязана оплатить мужчине аванс в размере 200 тысяч рублей и при получении положительного решения суда выплатить премию по договоренности. Через некоторое время мужчина, действуя по указанию своей тёти, убедил потерпевшую написать расписку об обязанности заплатить ещё 200 тысяч рублей за благоприятный исход дела.

После этого он обманным путём получил от потерпевшей её экземпляр договора, в который внёс ложные сведения о том, что кроме аванса ему необходимо будет выплатить 10% от наследственного имущества в качестве вознаграждения. Введенная в заблуждение женщина подписала договор, не зная о поправках.

В 2019 году подозреваемая и её племянник направили в суд иск о взыскании с потерпевшей более 1 млн рублей, с приложением подложного договора, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ.

Каждому из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уже проведены допросы потерпевшей, подозреваемых, свидетелей, обыски и выемка документов в коллегии адвокатов и по месту жительства подозреваемых.