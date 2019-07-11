Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова поделилась своими впечатлениями по итогам визита в Тулу.



4 июля руководитель российских демократов приняла участие в конференции регионального отделения партии по выдвижению списка кандидатов на выборы в Тульскую городскую Думу.

«Недавно вернулась из рабочей поездки в Тулу. Как и в любом регионе, здесь есть целый букет проблем, но самой кричащей является проблема со здоровьем жителей области. Казалось бы, регион в центре европейской части страны, недалеко от Москвы и – второе место по естественном убыли населения среди всех регионов России.

Проблемы со здоровьем граждан в любом регионе во многом определяются тремя факторами: состоянием экологии, системы здравоохранения и условиями для занятий физкультурой и спортом.

Что видим в Тульской области? Ситуация с экологией очень тяжёлая. Если экологи говорят, что особо охраняемые природные территории должны составлять где-то 10-15 процентов от общей площади любого региона, чтобы обеспечивать экологическую устойчивость и благополучие, то в Тульской области такие зоны составляют всего 0,3 процента. И это при том, что из 100 самых „грязных“ производств в России 4 предприятия находятся в Туле – это Новомосковский „Азот“, Тулачермет, Черепецкая ГРЭС в Суворове и Косогорский металлургический завод. Каждый год в атмосферу Тульской области попадает 165 тысяч тонн вредных веществ. То есть на каждого туляка, включая младенцев и престарелых, приходится 112 кг вредных веществ в год. Или 300 грамм ежедневно!

Кроме того, есть 600 свалок: и санкционированных, и несанкционированных. Достаточно сложная ситуация с питьевой водой. Согласно Докладу Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии за 2018 год, Тульская область на 41-ом месте.

В плачевном состоянии и система здравоохранения. Количество больниц за последние 5 лет (как раз период работы и городской, и областной Дум) сократилось на 31%, то есть закрылась каждая третья, а больничных коек стало на 25% меньше. Из 85 субъектов РФ Тульская область находится на 80-м месте по уровню обеспеченности врачами на 100 тыс. жителей. В сельской местности отсутствует треть врачей. Зарплата врачей и медицинского персонала далека от требований указов президента.

В области выявлено около 13 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно регистрируется более 900 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Отчетов властей о том, что делается для профилактики распространения ВИЧ, нет.

Спрашивается, чем занимались пять лет депутаты городской и областной дум?! Как объяснят своё столь пренебрежительное отношение к людям?!

Усугубляется все это условиями, в которых живут туляки: большая доля жителей не имеют элементарных удобств: 19% всего жилого фонда региона не имеет канализации, 14,5% домов не имеют водопровода, в 11% нет газа. Людям приходится тратить много времени и своей жизненной энергии на обеспечение элементарных условий жизни.

Более 16 тысяч жителей Тульской области проживают в аварийных домах. Программа их расселения предполагает к 2025 году расселить только 5,5 тысяч, то есть только каждого третьего.

Не нужно долго искать причины такого плачевного положения: расходы на охрану окружающей среды в областном бюджете в текущем году составляют 289 млн руб., или 0,4% от расходной части бюджета. В бюджете города-героя еще меньше – 8 млн. руб., или 0,05%! На физкультуру и спорт из областного бюджета идет всего 1%, в городском – 2,5%. Это мизерные цифры.

Известно, что структура бюджета отражает сознание политиков, которые его формируют. В приоритетах у депутатов тульской городской и областной Дум, в приоритетах у губернатора – явно не здоровье граждан и условия их жизни.

Тульский губернатор вышел из рядов охранников президента, и, видимо, продолжает заниматься привычным для него делом: охраняет президента, обеспечивая стабильность в том виде, как ее понимает президент: зачистить регион от оппонентов власти, независимых СМИ, не дать людям высказать свое мнение и позицию на пикетах и митингах.

Вывод здесь может быть только один: чтобы обеспечить здоровье граждан, нужна здоровая власть. Здоровый образ политической жизни обеспечивается сменяемостью власти. Такая возможность у жителей Тульской области будет в сентябре этого года. Туляки, как голосуем, таково и состояние больниц, качество воды и воздуха, таково и наше здоровье! Громче голос! Голос за честных политиков!» — написала Слабунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».