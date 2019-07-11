Особенности использования валютного калькулятора на Форекс

Одним из самых простых инструментов рынка Форекс, является валютный калькулятор или как его ещё называют – конвертер валют. Он используется трейдерами, чтобы у них была возможность определить точную стоимость одной валюты относительно другой. Также с помощью этого инструмента можно наблюдать за тем, как меняются котировки валют.

Те, кто зарабатывает на Форекс, должны постоянно использовать валютный калькулятор, потому что каждая валютная пара состоит из базовой и котируемой валюты. Кроме того, данный инструмент позволяет трейдерам:

Определить точную цену одной валюты относительно другой;

Подсчитать разницу в цене одного актива по отношению к другому;

Вычислить цену одного пункта.

Поэтому, во время осуществления сделок с валютными парами, трейдеру, прежде чем выставить лот с необходимыми ему показателями, необходимо знать стоимость одной валютной пары относительно другой. Этот инструмент используется в том случае, когда нужно вычислить стоимость лота и возможную прибыль трейдера. Конвертер валют пользуется одинаково высокой популярностью на валютном, фондовом рынке, а также у тех, кто совершает сделки на опционах.

Для проведения соответствующих вычислений, пользователю конвертера необходимо указать сумму, которую требуется перевести или обменять на другую валюту. Практически на всех сайтах, где имеется данный инструмент, он предоставляется бесплатно, а полученная прибыль может быть зафиксирована с помощью тейк профита или в ручном режиме.

Если же участник рынка хочет понять, сколько он заработал после конкретной сделки, то это можно подсчитать, используя конвертер. Кроме того, если трейдер совершает сделки в долларах, при этом он хочет знать, сколько его прибыль составила в рублях, то также используется валютный калькулятор.

Ещё одним примером использования конвертера, является торговля по стратегии парного трейдинга. Её суть заключается в том, что участник рынка выставляет лот с требуемыми значениями, при этом нужно определить стоимость одной валютной пары относительно другой. Конвертер в этом случае используется, чтобы вычислить цену 1 пункта, после чего зафиксировать прибыль или определить стоимость лота.

Практически на всех сайтах брокерских компаний, данный инструмент доступен для пользователей, при этом там имеется несколько десятков валютных пар.