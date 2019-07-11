В Туле появился медицинский вертолёт (видео)

В Туле появилась санитарная авиация.



В начале июля была утверждена Стратегия развития санитарной авиации на территории Тульской области до 2024 года. Согласно документу, при Территориальном центре медицины катастроф создаётся специальный отдел с численностью 40 человек.

Будет сформирована одна круглосуточная постоянно действующая авиамедицинская бригада, в состав которой войдут врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Использование вертолётов позволит сократить время прибытия бригады к месту ДТП и сроки оказания экстренной медпомощи, сократить время эвакуации пострадавших с места автоаварий, расширить возможности межбольничных медицинских эвакуаций.