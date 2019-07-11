Аварийный дом культуры: жители Ревякино записали обращение к Дюмину (видео)

Жители посёлка Ревякино Ясногорского района записали видеообращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой помочь в ремонте местного дома культуры.



«В 2016 году по программе „Народный бюджет“ был проведён ремонт кровли, на который деньги собирали всем посёлком. Но подрядчик попался недобросовестный — некачественно выполнил работы и пропал», — рассказывают ревякинцы.

С этого времени уже почти 4 года крыша постоянно протекает. В сильный дождь вода течёт по стенам с потолка и, скапливаясь на полу, уровень воды порой достигает 5 см. А когда в актовом зале и вовсе обрушилась часть потолочного перекрытия, директор ДК приняла решение прекратить эксплуатацию зала из-за опасения за жизнь посетителей.

Теперь ревякинцы вынуждены заниматься в фойе, где вмещается не более 50 человек. Жителям негде устраивать досуговые и праздничные мероприятия, проводить новогодние ёлки. Танцевальные коллективы ютятся по углам и крохотным подсобкам.

Инициативная группа написала обращение в министерство культуры Тульской области с просьбой помочь отремонтировать Дом культуры, на что получила ответ, что администрация Ясногорского района должна провести экспертизу и предоставить смету. Эти работы должны выполнить до конца 2019 года, но время идёт так же быстро, как идёт разрушение конструкций ДК.

В октябре прошлого года Ревякино жители пожаловались нам, что в ДК при дождях протекает крыша над сценой, танцевальным залом и подсобными помещениями. В последние два года дети были вынуждены заниматься в таких условиях. Как рассказали ясногорцы, здание дома культуры было построено в 1965 году, с тех пор капитальный ремонт крыши не проводился.

Кровлю пытались ремонтировать в 2016 году по программе «Народный бюджет». 1,6 млн рублей выделила область, более 200 тысяч рублей добавил муниципалитет, примерно столько же собрали жители. Но подрядчик сделал свою работу ненадлежащим образом, в результате работы ему не оплатили, затянулась судебная тяжба, крыша же так и осталась в проблемном состоянии. А после того, как вопрос вышел за пределы муниципалитета, общественники сообщили о конфликте, произошедшем между местной главой и сотрудниками ДК, которые «вынесли сор из избы».

Ясногорские прокуроры по поручению областного начальства провели проверку и установили, что 10 июня 2016 года администрация МО Ревякинское по результатам аукциона заключила контракт с ООО «Спецстройкровля-Эл» на ремонт металлической кровли здания ДК в срок до 30 сентября того же года.

В ходе приёмки работ обнаружились нарушения, администрация работы не приняла и контракт не оплатила. 15 ноября подрядчику была направлена претензия. Компания в свою очередь обратилась в Арбитражный суд Тульской области с жалобой на неоплату работ. 26 декабря 2017 года суд постановил взыскать с администрации МО Ревякинское более 830 тысяч рублей в пользу ООО «Спецстройкровля-Эл». Сейчас в Арбитражном суде Московской области находится исковое заявление администрации МО о возмещении ущерба более чем на 519 тысяч рублей.

Что касается самой кровли, прокуратура, оценив видеозаписи состояния ДК, усмотрела здесь нарушения Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, отметив, что недостатки строительных работ были выявлены администрацией ещё в ноябре 2016 года.

В связи с этим в адрес главы администрации МО Ревякинское Любови Суровой было внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений по обеспечению сохранности муниципального имущества.

Правительство Тульской области выделило Ясногорскому району на ремонт кровли субсидию на 648 тысяч рублей.

Однако в ремонте нуждается не только кровля — как рассказывают нам ревякинцы, всё здание находится в неудовлетворительном состоянии. Обследовать его пока никто не хочет.