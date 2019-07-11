Чем травят тульских пчёл (видео)

Ещё в двух районах Тульской области — Венёвском и Киреевском — зафиксирована массовая гибель пчёл.



Более тысячи семей пчёл погибли в Венёвском районе в радиусе 10 км от посёлка Октябрьский, ещё около 70 — в Киреевском.

«Несмотря на то, что сельхозпроизводители наслышаны, что идёт массовое отравление, у нас такое ощущение, что они специально это делают. Предприятия продолжают обработку полей сильным препаратом», — рассказала тульским СМИ президент региональной ассоциации пчеловодов Валентина Пенар.

В ассоциацию обратились пчеловоды из населённых пунктов Анишино, Дедиловские Выселки, Крюково и др. По неофициальным данным, у пасечников погибли миллионы пчел.

В Венёвском районе были обнаружили канистры и банки с препаратом «Монарх», которыми обрабатывают поля.

В начале июня о массовой гибели пчёл заявили в Алексине. По мнению пострадавших пчеловодов, причиной падежа мог стать инсектицид, которым ООО «Тесницкое» обработало свои поля с цветущей горчицей в районе деревни Бухторма. Предположительно для защиты зерновых культур от вредителей использовался препарат «Монарх» — второго класса опасности для человека и первого для пчёл.

По словам алексинцев, ветеринары выезжали на места, брали пробы и фактически подтверждали по внешним признакам, что мор пчёл, скорее всего, вызван их отравлением ядохимикатами. Однако анализ слишком дорогой, поэтому пчеловоды беспокоятся, что могут остаться без компенсации потерь.

О море пчёл заявили и чернские пасечники. Владельцы личных подсобных хозяйств в селе Архангельское написали коллективную жалобу в правоохранительные органы. Они предполагают, что всему виной ядовитые химикаты, которыми обрабатывают поля местные сельхозпредприятия. Пчеловоды отмечают, что такая история произошла впервые за долгие годы: нет достаточной информации о месте и времени проведения обработки, нет табличек у полей, обработка проводится недопустимо близко к приусадебным участкам.

Ситуацию с массовой гибелью пчёл в 11 районах Тульской области в конце июня обсуждали на совещании в правительстве региона под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Миляева.

Пчеловоды Тульской области намерены обращаться в суд, чтобы сельхозпредприятия компенсировали им убытки.