Создать видимость сельского хозяйства и прихватизировать участки на берегу Оки: по каким схематозам работали земельные мошенники в Ясногорске

Земли в прибрежной зоне Оки стоимостью более 150 миллионов рублей возвращены в собственность Ясногорского района.



В 2015-м году количество преступлений с муниципальными землями на границе с Московской областью в Ясногорском районе достигло своего апогея. Преступления совершались изощрённо мошенническим способом при намеренном попустительстве администрации и бездействии прокуратуры. Заявления жителей с указанием на факты мошенничества и откровенного воровства властями игнорировались. Денег в местном бюджете на самые необходимые меры жизнеобеспечения не просто не хватало — их вообще не было.

С наступлением 2016 года в Ясногорском районе поменялось руководство администрации, а в регион пришёл новый губернатор Алексей Дюмин. Именно тогда у жителей в Ясногорском районе появилась надежда на справедливость и верховенство закона.



И вот при таких обстоятельствах в конце 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) фигурантом которого стал местный предприниматель Виктор Добрай. Как оказалось в ходе расследования, схема мошенничества была предельно проста, предприниматель Виктор Добрай брал в аренду земельные участки у муниципалитета, создавал на них видимость сельского хозяйства, при этом возводя ангар для хранения продукции, получал законное право льготной приватизации земли.

Таким образом, затраты на приобретение земельного участка площадью 20 га, по средним подсчетам, составили около 500 тыс. рублей, в т. ч. 476 тыс. рублей на возведение ангара и 24 тыс. рублей на выкуп земли у муниципалитета (взятки и откаты в расчёт не включены). Другими словами, местный бюджет получил 24 тыс. рублей за участок 20 га, находящийся в прибрежной зоне реки Оки. Но фокус оказался в том, что предприниматель, оптимизируя затраты, даже не возводил строения ангаров и незаконно приватизировал землю. Такое, вероятнее всего, возможно при вступлении в сговор с кадастровым инженером и работниками администрации. Однако работники Росреестра ставили на учёт несуществующие строения и регистрировали переход права на земельный участок.

Вот такая незадачливая схема, при которой местный бюджет потерял десятки миллионов, и это только за один такой земельный участок. А таких мошеннических действий и земельных участков было очень и очень много похищено в Ясногорском районе. Поэтому простое население и сельхозпроизводители возлагают большие надежды, что правоохранительные органы не остановятся на этом и продолжат расследование этих мошеннических схем и возвратят ещё множество таких похищенных сельхозземель. А что? Ведь прецедент создан, опыт, практика расследования и доказывания есть!

Да, именно опыт и практика следственных действий! Ведь возвратить похищенное имущество обратно в бюджет было очень сложно. Представители осужденного Виктора Добрая в течение долгого времени предпринимали меры и многократно вступали в судебные тяжбы, чтобы сохранить за осужденным мошенником право на земельные участки. И вот в июне 2019-го два земельных участка с кадастровыми номерами 71:23:050101:239 и 71:23:050101:233 в прибрежной зоне Оки, общей площадью 42 гектара, стоимостью более 150 миллионов рублей возвращены в собственность Ясногорского района.

Теперь жители надеются, что эти земельные участки будут властями реализованы по рыночной стоимости с официальных честных торгов и с максимальной прибылью для районного бюджета.

Общественные активисты