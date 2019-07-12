Прокуратура: Алексинская администрация не следит за эксплуатацией гидротехнических сооружений

12.07.2019 15:08

Суд по иску природоохранной прокуратуры обязал администрацию Алексина разработать декларации безопасности гидротехнических сооружений.

В ходе проведённой проверки было установлено, что администрацией не выполняются требования законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

В нарушение статьи 10 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» эксплуатация семи гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется в отсутствие декларации безопасности гидротехнического сооружения.

Решением Алексинского городского суда администрация Алексина должна будет исправить нарушения.

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