Является ли отсутствие денег у ясногорской администрации поводом не исполнять законы?

Прокуратура Ясногорского района провела проверку по факту неисполнения местной администрацией мероприятий по обустройству улично-дорожной сети.



Ранее мы публиковали обращение в прокуратуру, в котором говорится, что ряд участков по улице Берёзовая роща в селе Иваньково были сформированы и поставлены на кадастровый учет в 2008 году с нарушениями Градостроительного кодекса РФ.

В связи с этим дорога по улице Берёзовая роща не была включена в перечень автомобильных дорог местного значения. Следовательно свои полномочия по осуществлению дорожной деятельности, предусмотренные Положением, администрация Ясногорского района не выполняла.

В частности, отсутствие у дороги «хозяина» не позволяло выделять и расходовать бюджетные средства на её содержание, что нарушало права граждан на безопасность дорожного движения.

Год назад прокуратура уже вносила в адрес главы администрации Ясногорского района Владимира Мухина представление с требованием зарегистрировать на дорогу право муниципальной собственности.

Как оказалось, в 2018 году администрация Ясногорского района средств на оформление дороги не заложила, поэтому, несмотря на прокурорское представление, право собственности зарегистрировано не было, на кадастровый учёт дорогу не поставили. Судя по всему, может не хватить денег и в нынешнем, потому что работы только «планируются», а не «будут выполнены».

В результате новой проверки ясногорская прокуратура установила, что дорога между участками по улице Берёзовая роща не была включена в перечень автомобильных дорог общего пользования и «фактически проезд к домам осуществляется по накатанной грунтовой дороге». Что касается её ремонта, чиновники обосновали его отсутствие малым количеством жилых домов и зарегистрированных жителей.

Автор обращения намерен обжаловать ответ ясногорской прокуратуры в вышестоящую инстанцию.

«Что означат термин „накатанная грунтовая дорога“ как и каким образом эту дорогу можно охарактеризовать в соответствии ГОСТ. Как и каким образом обустройство дороги по ул Берёзовая роща по заверению прокуратуры Ясногорского района планируется только в 2019 году, если участки были сформированы в 2008 г. Также прошу пояснить зависимость зарегистрированных жителей (временно зарегистрированных), приезжающих на отдых, в гости, в селе Иваньково от исполнения органом местного самоуправления, законодательства.

Что касается средств на обустройство дороги по указанной улице, прошу сообщить: на основании какой статьи, какого закона Российской Федерации основываются ответы администраций о том, что у них нет денег на ремонт и т. д. Другими словами, ни в одном законе нет разрешения не исполнять федеральные законы по подобным причинам.

Мне любопытно. Губернатор вообще в курсе, что происходит в Ясногорском районе, Тульской области Надеюсь, что уважаемый Алексей Геннадьевич Дюмин мельком прочтёт этот пост, в котором я настоятельно требую обустроить дорогу с соответствии с законодательством и ГОСТ», — отмечает автор.



