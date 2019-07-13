Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет

Электоральный рейтинг «Единой России» обновил минимум за последние 13 лет, свидетельствуют материалы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.



За первую неделю июля, по оценкам социологов, он упал на 1,4 п.п. — с 33,6 до 32,2%. Последний показатель специалисты зафиксировали 7 июля. Он стал минимальным по меньшей мере с 15 января 2006 года (с этой даты на сайте ВЦИОМа представлены рейтинги политических партий).

В январе 2019 года рейтинг «Единой России» составлял 32,7%. Он упал вместе с рейтингом доверия российскому президенту, который достиг 32,8%, тоже став к тому моменту минимальным за 13 лет.