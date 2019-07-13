Прокуратура нашла больше сотни нарушений на детских площадках Тульской области

В ходе проверок исполнения законодательства о безопасности детского игрового оборудования прокуратура Тульской области выявила больше ста нарушений, в том числе грубых.



Они допущены при эксплуатации и содержании аттракционов, детских игровых площадок, находящихся в местах массового отдыха граждан (в торговых центрах, гипермаркетах, парках), а также расположенных на придомовых территориях.

По результатам проверки прокурорами районов направлено 6 исковых заявлений в суд, внесено 39 представлений. По требованиям прокуроров 12 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Нарушения при обслуживании и эксплуатации детского игрового оборудования выявлены в большинстве районов Тульской области.

В Туле, Суворове, Щёкино, Арсеньевском, Киреевском, Венёвском и Узловском районах не размещали информацию о детских аттракционах, об ограничениях и правилах их использования.

Не отвечали требованиям безопасности аттракционы в парках и скверах Тулы, Суворова, Белёвского и Узловского районов.

Управляющие компании Тулы, Алексина, Донского, Новомосковска, Богородицкого, Ефремовского и Узловского районов осуществляли ненадлежащее содержание внутридворовых площадок для детей.

Органы местного самоуправления Венёвского, Воловского, Дубенского, Тёпло-Огарёвского, Куркинского, Плавского, Одоевского, Чернского и Ясногорского районов не проводили регулярный осмотр детских площадок в местах отдыха.

В настоящее время неисправное игровое оборудование в Щёкино, Белёвском и Узловском районах демонтировано.