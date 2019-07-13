20-летний туляк попался на продаже наркотиков

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Тулы, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, а также их приобретении и хранении в значительном размере.



В ходе следствия установлено, что обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство массой 4,6 г, которое 11 февраля 2019 года продал покупателю.

Также он хранил наркотические средства в крупном размере по месту жительства в Зареченском округе Тулы и по месту регистрации в Дубенском районе.

Уголовное дело направлено в Зареченский окружной суд Тулы.