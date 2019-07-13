Туляки смогут искать дешёвую еду с помощью мобильного приложения

«Яндекс.Маркет» выпустил мобильное приложение «Суперчек», предназначенное для поиска и покупки товаров в офлайновых магазинах.



С помощью приложения, которое пока доступно в версии для Android, пользователи смогут создавать списки покупок, сравнивать цены в разных магазинах, находить редкие товары, узнавать об акциях и спецпредложениях.

В будущих версиях, когда закончится тестирование, будет доступна опция доставки или самовывоза покупок из магазина. На покупки будет начисляться кешбек в размере 1%.

Сейчас к системе подключены многие крупные розничные сети в России: «Азбука вкуса», «Магнит», «Пятерочка», «ВкусВилл», Metro и другие. Бета-тест планируется завершить осенью, география сервиса буде расширяться.