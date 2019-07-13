На тульских прилавках появятся экопродукты

Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой сельхозпродукции. Документ регулирует производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию таких продуктов, сырья и продовольствия.



Производители «зелёных» продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект позволит сформировать систему правового регулирования нового для России рынка экопродукции. При этом действие закона не будет распространяться на парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию (кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а также на органическую продукцию.

В отличие от органической сельхозпродукции (закон, регулирующий её производство, вступит в силу 1 января 2020 года) производство экопродуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, пояснили в министерстве. Для производства органической продукции использование агрохимикатов и стимуляторов роста полностью запрещено.

Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистым продуктам. Кроме того, планируется создать специальные лаборатории для оценки их соответствия нормам, а также провести мониторинг почв, пригодных для органического земледелия. Эти сельхозземли будут внесены в цифровой реестр.