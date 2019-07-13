В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)

13.07.2019 13:37

В Алексине продолжается сброс нечистот в реку Вашану. Прежде такой факт был зафиксирован в начале июня.

Как рассказывали местные жители, в деревне Карташёво местный фермер установили канализационную трубу, которая выведена прямо в лес. Через неё сбрасываются нечистоты, которые затем текут в реку.

Однако сейчас, по словам алексинцев, выяснилось, что фермер здесь не причём, потому что труба ему не принадлежит.

«Местные жители продолжают фиксировать сбросы нечистот в Вашану и по сей день, запах стоит ужасный», — подчёркивают алексинцы.

В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)
В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)

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