В Алексине сбрасывают нечистоты в реку Вашану (фото)

В Алексине продолжается сброс нечистот в реку Вашану. Прежде такой факт был зафиксирован в начале июня.



Как рассказывали местные жители, в деревне Карташёво местный фермер установили канализационную трубу, которая выведена прямо в лес. Через неё сбрасываются нечистоты, которые затем текут в реку.

Однако сейчас, по словам алексинцев, выяснилось, что фермер здесь не причём, потому что труба ему не принадлежит.

«Местные жители продолжают фиксировать сбросы нечистот в Вашану и по сей день, запах стоит ужасный», — подчёркивают алексинцы.















