То потолки рушатся, то проводка не выдерживает: в Донском семьи с детьми пытаются выживать в аварийном общежитии (видео)

В Донском на улице Советской, 2 расположено городское общежитие. Внутри — разруха и антисанитария. Здесь приходится выживать семьям с детьми.



«Нет у нас туалета, нет смывных бачков. Помыться негде — греем вёдра. На кухне раковин нет. Полы проваливаются — никто нам не делает. Живём без дверей», — говорят дончане.

Как рассказывает одна из жительниц, приходится платить большие деньги за коммунальные услуги, но условия — ужасные.

«У меня двое несовершеннолетних детей, которых элементарно помыть негде, вёдра греем. Тараканы сыпятся с потолка — то ли детей купать, то ли тараканов с них стряхивать. В кухне ни камфорок газовых нормальных, ни раковины. У нас нет таких средств, чтобы элементарно протравить общежитие от тараканов. Квартплата у нас — как будто живём в благоустроенной квартире», — говорит она.

В одной из комнат на 12 кв. м прописано 8 человек, в том числе детей.

«Жить вообще невозможно, спим, можно сказать, друг на дружке. Делать никто ничего не хочет. Поставили нас аварийными — а толку от этого?» — рассказывает другая жительница.

По её словам, семье предоставляют жильё, но временно и тоже в общежитии на улице Заводская, 11А.

«А смысл нам менять? За содержание этого дома платим огромные деньги, они уходят неизвестно куда», — говорит она.

По словам жителей, аварийная служба и санэпидемстанция на такие ужасающие условия не реагируют, говорят, что это не входит в их обязанности. В местной администрации сказали, что денег нет.

«21 век — в туалет нельзя сходить, люди ходят в ведро. То потолки рушатся, то проводка не выдерживает — перегорает и отключается. Люди живут сейчас, посмотришь, везде технологии. А здесь — как будто бросили: выживайте как хотите», — резюмируют дончане.