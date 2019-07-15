Возможно у правоохранителей были причины не замечать нарушения, допущенные груздевской командой при выводе 3,2 млрд рублей?

Губернатора, подозреваемого в хищении бюджетных средств путем их необоснованного перечисления предприятию, которое позже обанкротилось задержали. Но не бывшего тульского…



Блогер Victor T возвращается к истории о том, как в Туле «утилизировали» бюджетные деньги.

В самом начале июня СМИ сообщили о задержании бывшего губернатора, подозреваемого в хищении бюджетных средств путем их необоснованного перечисления предприятию, которое позже обанкротилось.

Нет, задержали не Груздева, а экс-губернатора Ивановской области. Хотя при Груздеве тоже были незаконно (по оценочному суждению автора — «Bloha-Info») выделены бюджетные средства в размере 3,2 млрд рублей на «гранты» двум производителям алкоголя, в т. ч. 1,4 млрд рублей производителю водки Торговому дому «Медведь», который позже обанкротился.

Причем ТД «Медведь», названный главным груздевским экономистом Денисом Тихоновым компанией с прозрачной экономикой, не только оперативно «утилизировал» бюджетные 1,4 млрд рублей, но и не вернул миллиардный кредит Сбербанку, а также не заплатил налоги в бюджет на 700 млн рублей.

В деле ивановского экс-губернатора сумма выведенных из бюджета средств оказалась меньше 1 миллиарда, возможно, поэтому он не смог откупиться и попал под каток правосудия, учитывая нынешние аппетиты так называемых правоохранителей. Справедливости ради необходимо отметить, что правоохранители осмелились заметить коррупционное преступление ивановского экс-губернатора только через 8 лет после его совершения в 2011 году, хотя, как пишут СМИ, проверяли этот вывод бюджетных средств неоднократно.

В Тульской области вывод 3,2 млрд бюджетных рублей на «гранты» произошел 5 лет назад (в 2014 году), и пока проверки областной прокуратуры, Счётной палаты Тульской области, областного контрольного комитета также оказались безрезультатными, несмотря на очевидность нарушений и многочисленные вопиющие косяки организаторов и исполнителей вывода бюджетных средств.

Конечно, надо отдать должное Груздеву, который, придя в нашу область, учел ошибки своего неопытного предшественника, работавшего без прикрытия, и практически сразу привлек в свою команду на хорошую должность заместителя начальника УФСБ по Тульской области А. Сорокина.

А через несколько месяцев новый губернатор присвоил областному прокурору звание почетного гражданина Тульской области. Это звание гарантировало служителю Закона ежемесячное получение из областного бюджета приличной по тульским меркам суммы, превышающей среднюю зарплату туляка.

Хотя, возможно, эти факты — только досадные совпадения, и у правоохранителей были другие причины не замечать очевидные нарушения, допущенные груздевской командой при выводе 3,2 млрд рублей.

Тем не менее, возникает вопрос: Почему сам Груздев и его команда, так методично с 2011 года выстраивавшие связи и ранее не допускавшие таких крупных оплошностей, вдруг совершили столько глупых и очевидных косяков?

Понятно, что, несмотря на всю показуху и очковтирательство, его команда никогда не состояла из хороших специалистов и управленцев, но даже для груздевских непрофессионалов такие многочисленные косяки представляются перебором…

Самый простой ответ заключается в том, что необходимые связи с правоохранителями были уже выстроены, руководителем областной Счетной палаты был поставлен свой человек, с областными депутатами было полное взаимопонимание, а большая часть региональных СМИ к тому времени бескорыстно расписывала губернаторство Груздева в восторженных тонах. Поэтому уже не нужно было опасаться реакции тех, кто был обязан защищать государственные интересы, хотя, наверняка, правоохранителям должно быть унизительно целых 5 лет делать вид, что не видят явные нарушения.

Возможно, это единственный правильный ответ, но есть еще одна версия, хорошо объясняющая произошедшее.

В марте 2014 года Крым вернулся в Россию. И как уже не в первый раз происходит в новейшей российской истории, во время важных исторических событий самые ушлые сограждане, в т. ч. занимающие высокие посты в государстве, резко ускоряют свою деятельность по превращению народного добра в личное. Вот и при возвращении Крыма, в то время, как народ радовался, отток капитала из России за 2014 год достиг рекорда – более 150 млрд долларов.

И да, в этой гигантской сумме выведенных из России средств были деньги из бюджета Тульской области.

Понятно, что возвращение Крыма и последовавшие за этим санкции сильно напугали российских почитателей сардиний и прочих теплых мест. Быть элементом путинской властной вертикали стало уже не так уютно, ведь санкции могли ввести против губернаторов и других высокопоставленных чиновников, что подвергало большому риску находящееся на Западе «кровно нажитое». К тому же ухудшение отношений между Западом и Россией подталкивало к последнему хапку из бюджета, т. к. значительно выросла вероятность, что сбежавших из России на Запад казнокрадов совсем перестанут выдавать «кровавому путинскому режиму».

Итак, немного хронологии:

С 17 марта 2014 года США и другие западные страны начинают вводить санкции против российских политиков и чиновников. В течение следующих двух месяцев санкционный список постоянно расширяется…

08.05.2014 областное правительство принимает постановление №229 «О Региональном фонде «Агентство экономического развития Тульской области», в котором постановило учредить Региональный фонд и определить «основным видом деятельности Регионального фонда…содействие развитию субъектов предпринимательства для улучшения инвестиционного климата Тульской области».

А ведь не прошло и полгода с даты утверждения областной госпрограммы «Улучшение инвестиционного климата Тульской области», в которой даже не предусматривалось создание подобного фонда (сейчас уже очевидно, что фонд-«прокладка» был создан исключительно для незаконного вывода бюджетных средств (по оценочному суждению автора — «Bloha-Info»)).

21.05.2014 постановлением №258 в областную госпрограмму «Улучшение инвестиционного климата Тульской области» вносятся изменения, которыми предусматривается: Имущественный взнос в Региональный фонд «Агентство экономического развития Тульской области» на содействие улучшению инвестиционного климата в Тульской области путем финансовой поддержки субъектов предпринимательства… обеспечивших значительное увеличение налоговых поступлений… Размер взноса – 2230,1 млн руб.

23.05.2014 и 26.05.2014 Торговый дом «Медведь» заключает с кипрской офшоркой «Дофтваль Лимитед» сублицензионные соглашения о правах на товарные знаки. По этим соглашениям ТД «Медведь» обязался платить офшорке за использование товарных знаков, например, за продукцию с использованием товарного знака «Медведь»: за бутылку емкостью 0,5 литра в размере 42 рублей, за бутылку емкостью 0,7 литра в размере 55 рублей, за бутылку емкостью 1 литр в размере 75 рублей.

Вероятно, эти ставшие известными благодаря арбитражному процессу соглашения — лишь малая часть соглашений, по которым из ТД «Медведь» быстро ушли не только бюджетные деньги в размере 1,4 млрд рублей, но и миллиардный кредит Сбербанка.

Показательно, что первое соглашение с офшоркой было заключено почти сразу после постановления областного правительства по имущественному взносу в региональный фонд «Агентство экономического развития Тульской области«.

Еще интереснее так называемый ПОРЯДОК предоставления грантов в 2014 году. Сам документ, размещенный на сайте фонда в неустановленное время, не содержит никаких реквизитов, также неизвестно, кем он был принят, на странице сайта указана рядом с наименованием этого документа дата – 23.06.2014.

Это единственный документ, в котором фигурируют размеры грантов и их количество: размер одного гранта составляет 1398,3 млн рублей, а другого — 1785,0 млн рублей. По утверждению груздевской команды именно на основании этого документа Совет фонда, состоящий исключительно из членов областного правительства и его сотрудников (Лаврухин Г.В., Ломовцев Д.В., Миляев Д.В., Савостьянова И.А., Тихонов Д.С., Шерин В.В., Юдин В.Е.), распределил гранты: 1398,3 млн рублей – Торговому дому «Медведь» и 1785,0 млн рублей – пивоваренной компании «Балтика».

Да, Совет фонда распределил на «гранты» 3183,3 млн рублей, хотя на тот момент во всех правовых актах областного правительства и в законе о бюджете на 2014 год для выделения фонду была утверждена гораздо меньшая сумма — 2230,1 млн руб. И лишь через 4 месяца (!) постановлением правительства от 30.10.2014 №541 размер взноса увеличился до 3183,9 млн руб.

Но для доблестных тульских правоохранителей и это является ничего не значащей мелочью, наряду с другими очевидными косяками.

Никого из правоохранителей до сих пор не заинтересовала роль зампреда областного правительства Дениса Тихонова в заключении кредитных соглашений между Торговым домом «Медведь» и Тульским отделением Среднерусского банка Сбербанка России на общую сумму 1,2 млрд рублей:

Странно в этих кредитных соглашениях, заключенных в июле 2014 года, то, что менее чем за месяц до их подписания ТД «Медведь» выиграл гигантский «грант» из областного бюджета в размере 1,4 млрд рублей и уже получил платеж по первому этапу на сумму более 0,6 млрд руб. А Денис Тихонов, который был одним из главных участников выдачи «гранта» этому производителю водки, не мог не понимать, что у предприятия нет никакой реальной необходимости в кредитах Сбербанка после получения гигантского «гранта». Поэтому неудивительно, что миллиардный кредит, выданный при участии тульского правительства, Сбербанку так и не был возвращен.

А дальнейшие события всем известны. Так как Запад заинтересован в коррумпированной власти в России, то никаких широких санкций против российских чиновников и функционеров правящей «Единой России» вводить не стал…

За прошедшие 5 лет организаторы и исполнители вывода 3,2 млрд бюджетных рублей (члены Совета фонда) сделали блестящие карьеры:

Валерий Шерин стал председателем областного правительства. Денис Тихонов теперь на более масштабной работе с бюджетами в десятки и сотни миллиардов, он — министр Правительства Москвы. Видимо Собянин оценил смелость г-на Тихонова в выводе бюджетных средств и страсть к очковтирательству.

Владимир Юдин недавно стал председателем областной Счетной палаты, так что можно представить, насколько добросовестно он будет проверять вывод бюджетных средств на «гранты».

Григорий Лаврухин и Дмитрий Миляев – заместители Шерина (председателя областного правительства).

Хорошую карьеру во власти сделал и бывший заместитель начальника УФСБ по Тульской области Александр Сорокин, который не только возглавлял областной Контрольный комитет, но и был членом попечительского совета регионального фонда «Агентство экономического развития Тульской области» как раз в то время, когда через фонд было выведено из областного бюджета 3,2 млрд рублей.

За правильную организацию контроля Груздев назначил г-на Сорокина заместителем губернатора буквально через пару месяцев после распределения 3,2 млрд рублей на «гранты». В этой должности самый богатый чиновник области Александр Сорокин продолжает исполнять свой долг и при губернаторе Дюмине...

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