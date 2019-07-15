Сброс нечистот в реку Мышега не прекратился. Следит ли за ситуацией Росприроднадзор? (видео)

Росприроднадзор и городской водоканал не ведут никакого контроля по сбросу нечистот в Мышегу, сообщают алексинские активисты.



Уровень воды в отстойнике так и не пришёл в норму. Нечистоты текут через две ямы и трубу напрямую, о чём свидетельствует цвет воды в реке и резкий запах канализации. Также на дне Мышеги имеются странные отложения.

Отметим, что проблема с загрязнением Мышеги существует с лета 2018 года. Сейчас в сети общественниками выложен уже не один десяток видеозаписей, на которых зафиксированы сбросы в разные периоды времени.

В июле прошлого года, получив жалобы, прокуроры провели проверку и установили, что МУП «Водо-канализационное хозяйство г. Алексин» (МУП «ВКХ г. Алексин») осуществляет сброс отходов в реки Мышега и Ока, не имея на это разрешительных документов. Анализ отобранных проб в Мышеге показал, что в воде превышена концентрация загрязняющих веществ. По результатам проверки было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Весной этого года в нарушение статьи 39 Водного кодекса РФ, МУП «ВКХ г. Алексин» не проинформировал об аварийном сбросе Росприроднадзор. В конце марта предприятие вновь было привлечено к ответственности по ч. 3 ст. 8.13 и ст. 8.5 КоАП РФ, вынесены два представление.

Кроме того, оказалось, что с 2017 года МУП «ВКХ г. Алексин» не представлял декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду, а за 2016 год имеет долги. Правда непонятно, почему на это так долго закрывали глаза.

9 апреля тульский природоохранный прокурор Марина Ратникова внесла представление новому руководителю МУП «ВКХ г. Алексин» и возбудила дело по ст. 8.41 КоАП РФ. Старый руководитель Эдуард Эксаренко, видимо, не выдержал бремени ответственности и к тому времени уже покинул предприятие.