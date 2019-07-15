В Подмосковье МВД и ФСБ нашли незаконный полигон, работавший на месте песчаного карьера

В Московской области вблизи деревни Вишняково действовал нелегальный мусорный полигон, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Полигон находился на муниципальной земле, арендованной коммерческой организацией под рекультивацию песчаного карьера. Однако злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли складирование и захоронение отходов IV класса опасности. Ежедневно на его территории разгружалось около 150 автомашин-мусоровозов», — сказала Волк.

По её словам, природной среде нанесён ущерб в размере 285 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ. Проведены обыски на полигоне в офисных и жилых помещениях. Изъята документация и спецтехника. Двое подозреваемых в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

«На территории полигона, а также в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам, проведены обыски. Обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также карьерная техника, используемая для приема и транспортировки отходов на указанном объекте — погрузчик, экскаватор, каток, шесть самосвалов. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности», — сообщила Волк.

Напомним, в посёлке Дубна Тульской области мусорный полигон также обустроили на месте карьера. Как выяснила областная прокуратура после проверки жалоб активистов, в нарушение СанПиНа размеры санитарно-защитной зоны полигона не установлены, отсутствует даже проект санитарно-защитной зоны.

В материалах лицензионного дела отсутствуют правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие у лицензиата объектов размещения ТКО — есть только договор аренды земельного участка с разрешённым использованием «для строительства полигона твёрдых бытовых отходов».

Также, как ранее озвучивала Генпрокуратура, в Тульской области лицензии на обращение с отходами выдавались при отсутствии необходимых документов.