Шлам с «Тулачермета» по ночам свозят и засыпают землёй в Пролетарском округе?

Туляки сообщают о захоронении отходов производства чёрных металлов с завода «Тулачермет» в Пролетарском округе.



«После закрытия городской свалки в Пролетарском р-не, она заработала снова. Теперь сюда привозят шлам с Чермета. Привозят в тёмное время суток, чтобы никто не видел и засыпают землёй. Шлам это яд. Полигон пролегает по руслу реки Тулица. Во время дождей этот яд попадёт в реку и дальше по течению в Упу», — сообщают в соцсети.

По словам автора, после обращения в администрацию Пролетарского округа никакой реакции не последовало.

«Более того, единственный мостик, сделанный жильцами, который связывал два берега, был распилен со стороны полигона, куда завозят мусор, чтобы никто не видел этого беспредела», — говорят туляки.