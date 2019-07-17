Сегодня пчёлы, завтра люди

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в потере контроля над пестицидами, что привело к массовой гибели пчёл.



Полное отсутствие порядка в будущем может привести к ещё более тяжёлым последствиям, считают в ведомстве.

В России в настоящее время используется около 900 наименований различных пестицидов для борьбы с сорняками и с вредными насекомыми.

Особенно опасно, когда распыление химикатов идёт с самолёта. Ветром опасные для здоровье рыб, животных и человека пестициды разносит на огромные расстояния. Отследить эту деятельность практически невозможно, заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Она рассказала, что корни проблемы уходят в 2011 года, когда по предложению Минэкономразвития у Россельхознадзора отобрали полномочия по надзору в области приминения агрохимикатов.

Сейчас надзорное ведомство может проверить и забраковать уже попавший на прилавки товар. Однако полностью очистить рынок от продуктов с повышенным содержанием токсинов практически невозможно. Проконтролировать ситуацию на этапе использования токсинов Россельхознадзор не вправе.

Мелано подчеркнула, что Минэкономразвития нужно взять на себя ответственность за гибель пчёл. Она напомнила, что ранее Россельхознадзор проверял производителей пестицидов, проверял рынки и розницу, устанавливал подлинность и соответствие пестицидов нормам. Сотни тонн пестицидов отбраковывались, и яды в итоге не попадали в отечественные магазины.

Теперь, по данным ВОЗ, почти 85% всех овощей и фруктов так или иначе контактируют с различными пестицидами. Что попадает в аграрную продукцию неизвестно. Особенно опасны вещества на основе глюфосината. Японские учёные выяснили, что он при попадании в организм приводит к нарушениям работы головного мозга. Для детей глюфосинат опасен вдвойне.

В качестве выхода из сложившейся ситуации Мелано предложила наделить Минсельхоз полномочиями по контролю за полным циклом обращения пестицидов.

Массовая гибель пчёл летом 2019 года зафиксирована в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Тульской области и Алтайском крае. Специалисты считают, что насекомые отравились химикатами, которыми обрабатываются поля.