Туляк предстанет перед судом спустя 14 лет после совершения особо тяжкого преступления

В Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



По версии следствия, в Суворове в ночь на 2 июня 2005 года обвиняемый совместно с двумя своими знакомыми в одном из домов распивали спиртное. Между обвиняемым и его знакомым – с одной стороны, и потерпевшим – с другой, произошла ссора, в результате которой собутыльники избили оппонента, нанеся ему не менее 10 ударов в область туловища и головы, после чего скрылись с места преступления.

Той же ночью мужчина скончался в больнице от полученных повреждений. Обвиняемый выехал за пределы Тульской области и после долгих поисков был объявлен в федеральный розыск. Второго мужчину привлекли к уголовное ответственности и назначили ему наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сейчас, в результате совместных действий следователей-криминалистов и оперативных сотрудников отдела уголовного розыска УМВД, было установлено местонахождение обвиняемого. Были изучены протоколы по ранее проведённым следственным действиям, осуществлён ряд экспертных исследований, прошли допросы свидетелей.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтвердилась в полном объёме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.