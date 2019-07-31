Туляки недовольны тем, что дневной стационар психбольницы отселяют в Маслово

Жители Тулы жалуются на то, что дневной стационар психиатрической больницы №1 имени Н. П. Каменева переводят с улицы Демидовской в посёлок Петровский (Маслово).



«Стационар должен находиться при диспансере и в шаговой доступности для пациентов, то есть в городе», — пожаловались туляки на форуме регионального правительства.

Как сообщил главврач больницы Лев Лосев, перемещение связано с аварийным состоянием кровли дневного стационара. В связи с этим рассматривается перевод стационара в посёлок Петровский или Петелино.

Пока сроки не определены. В случае перевода пациенты дневного стационара будут доставляться в отделение транспортом учреждения, пообещал главврач.