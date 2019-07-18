Крым и стабильность уже не радуют: россияне хотят смены элит и общественных свобод

В российском обществе на смену «крымскому консенсусу» приходит новый консенсус, который основан на отторжении нелегитимных элит и на запросе общественных свобод.



Так описывают социологи результаты обследования общественных настроений в РФ.

Около 60% респондентов предпочитают свободу росту зарплат, утверждает экс-руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Запрос на свободу – это отторжение нынешней экономической модели, которая не обещает населению ничего хорошего, кроме стагнации, считают эксперты.

Весной прошлого года население негативно относилось в основном к внутренней политике, но одобряло внешнюю. А весной 2019 года отношение к властям окрашивается сильными негативными эмоциями (раздражение, страх и стыд). Также усиливается чувство стыда из-за собственного бездействия и высказывается стремление объединяться для действий, пишет «Независимая газета».

«Теперь основное внимание сосредоточилось на внутреннем положении страны, которое рассматривается респондентами как главный источник угроз. Внешняя угроза, перед лицом которой надо сплотиться, больше не воспринимается как первостепенная», – пишут авторы доклада о формировании нового общественного консенсуса.

«По мере того как все большая часть российского населения начинает поддерживать постматериалистические ценности, конформистски настроенная часть общества будет подхватывать эти ценности в силу тенденции присоединяться к преобладающему мнению», – предполагает Дмитриев.

«В этих условиях правящая элита, слабо ориентированная на подобные изменения установок населения, все больше делегитимизируется в глазах граждан и не в состоянии поддерживать эффективные коммуникации с ними», – добавляет автор исследования.

«Многолетняя экономическая стагнация – это очень сложное испытание для общества. Любая правящая партия в Европе обязательно проиграла бы уже ближайшие выборы в ходе столь затяжного кризиса, считает эксперт. «В России же ситуация для правящих групп более благоприятна, но эта благоприятность уходит. Поскольку ценность декларируемой стабильности в глазах населения РФ явно снижается», – объясняет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Многие россияне не хотят повторения нынешнего движения по кругу – без прогресса и развития. Не хотят смотреть назад и представители нового поколения, которое ищет альтернативу не в прошлом, а в будущем. Запрос на свободу – это запрос на самореализацию без государственного пресса и бессмысленных ограничений.

Некоторые эксперты напоминают, что запрос на свободу в известной пирамиде потребностей Маслоу находится выше базовых потребностей, которые напрямую связаны с падающими доходами населения.

«Западный либерализм поднимает проблему политического, юридического и социального равенства. В связи с этим приоритет зарплат и доходов в настроениях россиян однозначно вернется», – считает Александр Тимофеев, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.