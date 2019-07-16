Дело против дубенского активиста направили на пересмотр

Тульский областной суд 11 июля направил на новое рассмотрение дело экоактивиста Никиты Евтихевича.



Ранее Одоевский районный суд оштрафовал Евтихевича на 23 тысячи рублей, признав его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По версии суда первой инстанции, активист призывал подписчиков группы «Подслушано Дубенский район» выйти на публичное мероприятие у здания администрации города.

Областной суд признал это решение незаконным, так как Одоевский районный суд не указал форму мероприятия, которое якобы планировал Евтихевич, сообщил правозащитник Алексей Власов «ОВД-Инфо».

По словам Власова, активист вообще ничего не планировал и просто обменивался мнениями с другими пользователями. Он предложил им провести митинг в определённый день, но не назвал ни времени, ни места его проведения. Собеседники объяснили Евтихевичу, что несогласованный митинг может привести к задержаниям, и тот отказался от этой идеи.

Власов также рассказал, что прокурор вручил Евтихевичу предостережение о недопустимости организации несогласованного мероприятия, однако сделал это уже после составления протокола.

Ранее Тульский областной суд отменил решение о штрафе многодетной матери Евгении Ильичёвой, выступающей против ввоза мусорного полигона в Дубне. Ильичёву признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 22 тысячи рублей. Причиной послужило то, что она опубликовала в групповом чате скриншоты сообщений с призывом прийти на сход против мусорного полигона.

Также было отменено наказание в виде 50 часов обязательных работ экоактивисту Кириллу Горшкову, которого обвинили в организации публичного мероприятия из-за сообщений в групповом чате.

Активисты посёлка Дубна выступают против ввоза московского мусора в Дубенский карьер. Местная администрация утверждает, что мусорный полигон в карьере существует уже около 40 лет. Однако активисты заявляют, что активно мусор стали ввозить около полугода назад. По словам Евгении Ильичёвой, ежедневно к 3-километровому полигону проезжают около 70 грузовиков.