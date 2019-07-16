В Тульской области закрываются организации практически всех видов деятельности

Туластат зафиксировал очередной спад организаций по видам экономической деятельности на 1 июля 2019 года.



В регионе стало меньше организаций в области здравоохранения, культуры и спорта, оптовой и розничной торговли, строительства, занятых утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений и др.

Так, количество обрабатывающих производств сократилось с 3177 в январе текущего года до 3093 по состоянию на 1 июля, пишет «МК».

Если в начале года в строительной сфере числилось 3949 организаций, то к середине лета осталось 3798.

Число организаций, занятых операциями с недвижимым имуществом за полгода сократилось на 60, а деятельностью профессиональной, научной и технической — на 68.

Образовательные организации за указанный период сократились с 1178 до 1151.