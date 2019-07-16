Дюмин в скором времени сменит Шойгу?

Российских политтехнолог Станислав Белковский заявил о радикальных перестановках в Кремле.



Президент России Владимир Путин в скором времени может сменить министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны – Сергея Шойгу.

Место Лаврова может занять нынешний руководитель администрации президента Антон Вайно, а Шойгу – губернатор Тульской области Алексей Дюмин, написал Белковский в своём телеграм-канале.

«Лавров, которому в марте 2020 года исполняется 70 лет, получит весомый утешительный приз. Корпорация Престарелых Профессионалов, ныне управляющая МИДом РФ, подустала не только физически, но и ментально. Им нередко приходится озвучивать тезисы, с которыми они полностью или частично не согласны. Подобное двоемыслие крайне изнурительно», – приводит его слова «Обозреватель».

По словам политтехнолога, Вайно – профессиональный дипломат, начинавший карьеру в посольстве РФ в Японии, одно из самых доверенных лиц главы Путина. В случае его ухода на пост главы МИД, его кресло может занять действующий спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Или же её отправят послом в крупную восточную страну, Китай или Японию. Позицию Матвиенко надо освобождать для генерала армии и нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. Новым министром ведомства может стать генерал Алексей Дюмин (в 2017-ом году Дюмин входил в тройку вероятных преемников президента. – ред)», – предположил политолог.