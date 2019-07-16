В Тульской области в 8 раз снизилось число случаев бешенства животных

С начала года в Тульской области зарегистрировано 8 случаев заразных болезней животных.



Из них 7 случаев бешенства — это в 8,6 раз меньше к уровню аналогичного периода прошлого года, рассказал главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Кожевников в ходе прямой линии с жителями.

В целях профилактики бешенства была проведена вакцинация 183,8 тыс. всех видов животных, разложено 106,6 тыс. доз вакцины против бешенства диких плотоядных животных.

За полгода проведено 190 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований законодательства РФ в области ветеринарии. Выдано 148 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 421,5 тыс. рублей. Из оборота изъято около 1500 кг некачественной и опасной продукции.