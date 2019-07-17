За 8 лет в России осудили более 5 тысяч коррупционеров из числа депутатов, чиновников и правоохранителей

Следственный комитет России с момента своего создания в 2011 году привлёк к ответственности за коррупцию более 5 тысяч лиц с особым правовым статусом.



Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия».

«В их числе свыше 3 тысяч депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 — Следственного комитета», — сообщил Бастрыкин.

По его словам, всего с 2011 года следователями СК было направлено в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции.

Суды по ходатайству следствия арестовали имущество коррупционеров на сумму более 5,3 млрд рублей за первые три месяца этого года.

В 2018 году у фигурантов уголовных дел о коррупции были изъяты деньги и драгоценности на сумму почти 2 млрд рублей, ещё 1,6 млрд рублей обвиняемые возместили добровольно. Кроме того, в прошлом году арестовано имущество фигурантов на более 15 млрд рублей в качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Сейчас в СК предлагают вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности её применения в санкциях статей по преступлениям коррупционного характера. Кроме того, настаивают на введении института уголовной ответственности юридических лиц.

«В подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц», — подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, борьба с коррупцией в России идёт на всех уровнях, однако чтобы доказать причастность крупных чиновников к коррупционным преступлениям требуется больше времени.

«Работа по борьбе с коррупционными проявлениями идет на всех уровнях: нельзя делить чиновников на „мелких“ и „крупных“, при этом очевидно, что чиновников районного или городского уровня гораздо больше. Борьба с коррупцией направлена на то, чтобы наказание было неотвратимым независимо от должности и былых заслуг. Крупная, как вы говорите, рыба никуда не уплывает. Просто для того, чтобы доказать причастность „больших чиновников“ к коррупционным преступлениям, требуется больше времени», — сказал Бастрыкин.