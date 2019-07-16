Вывоз мусора на «мерседесах» и 43 миллиона на информационные услуги

Кандидат экономических наук, аудитор, эксперт в области тарифов Анатолий Гусев дал свою оценку обоснованности тарифов на вывоз мусора в Туле.



Гусев планировал выступить на последнем заседании областного суда, где выясняют законность тарифов регионального оператора «Хартия», однако суд его не вызвал.

«Мной был проведен анализ обоснованности расходов, включённых в расчёт себестоимости тарифа. Видно, что расходы существенно завышены. Например, одна из основных статей (43 млн рублей) — информационно-конституционные услуги, никак не могут объяснить необходимость их включения в тариф.

Да и к каждой статье есть вопросы. Например, расходы на охрану (8 млн рублей) — тоже не могут объяснить, что они охраняют и зачем. Завышены расходы на горюче-смазочные материалы. И даже мерседесы используются для вывоза мусора — мусоровозы. Хотя бы закупили КАМАЗы или МАЗы, в разы была бы дешевле амортизация.

Комитет по тарифам, хоть и написал в своём документе, что провёл анализ экономической обоснованности, по факту мы видим 77 страниц, где не обоснованы эти заоблачные тарифы. А прямым доказательством необоснованности служит то, что в соседнем Орле жители платят в два раза меньше», — поделился эксперт.