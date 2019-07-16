Тульские активисты добились включения части Рогожинского парка, которой грозила вырубка, в состав особо охраняемой природной территории

Часть Рогожинского парка, на которой находится памятник комиссару Тульского рабочего полка Григорию Агееву, включили в состав особо охраняемой природной территории.



Соответствующее постановление правительства Тульской области пинято 12 июля 2019 года.

На этом участке растёт более 250 деревьев, которые могли быть вырублены. Его передадут в областную собственность и включат в ГУ ТО «Тульские парки».

Помешать застроить территорию Рогожинского парка смогли местные активисты и экологи. Владелец участка земли в центре парка обратился в администрацию за разрешением строительства, планировалось провести публичные слушания, но под давлением общественности вопрос был снят с повестки, а застройщик отозвал свои документы.

Затем жители собрали подписи с призывом защитить парк от вырубки и включить участок, который хотели застраивать, в состав особо охраняемой природной территории. Туляков в этом вопросе поддержало министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, а затем и сам губернатор наложил на строительство вето.

Сейчас туляки добиваются придания статуса особо охраняемой природной территории Платоновскому парку. Половина его территории оказалась необоснованно переведена под строительство гостиницы, кроме неё здесь хотят возвести храм. Активисты организовали сбор подписей под обращением, которое затем направят по всем инстанциям.