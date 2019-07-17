В тульских школах будут изучать Оруэлла

Запрещенный в СССР до 1988 года роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» вошёл в список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках программы «Культурные нормативы школьников», рассказал ректор Литературного института Алексей Варламов.



Ранее стало известно, что для школьников будет составлен специальный список произведений, рекомендуемых к изучению. Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Перечни произведений были направлены для экспертизы в Литературный институт, в профессиональные объединения культуры, такие как российское отделение Международного совета музеев и в творческие союзы.

"В список включены Лопе де Вега «Собака на сене», Джордж Оруэлл «1984» — политический роман, запрещенный в советское время, Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», из современных — Мариам Петросян «Дом, в котором…», Эдуард Веркин, «Облачный полк», — приводит слова Варламова ТАСС.

Был расширен и список произведений классиков.

«Из Достоевского — включен роман „Подросток“, есть Алексей Толстой, Андрей Платонов, то, что они присутствуют, на мой взгляд, очень правильная вещь», — сказал Варламов.

На данный момент итоговый вариант списка передан в Минкульт.

Апробация программы «Культурные нормативы для школьников» начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России: Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области. Участие в программе будет осуществляться на добровольной основе.