Тульский пряник станет особым брендом

Тульские пряники смогут производить и продавать только фабрики Тульской области.



Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий превращать географические названия в особый знак качества.

По словам авторов инициативы, после принятия закона «никто не сможет играть и зарабатывать на чувствах людей, выдавая обычные пряники за те самые, тульские».

Такие бренды окажутся под правовой охраной и защитой Роспатента. Товары, этикетки или упаковки, на которых незаконно использовано географическое указание, будут считаться контрафактными.