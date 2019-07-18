Тулячке дали 11 лет тюрьмы за наркотики

42-летняя жительница осуждена за незаконный сбыт наркотических средств.



Суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Женщина путем организации тайников-закладок сбыла двоим гражданам смесь, содержащую метадон, массой не менее 0,73 г и 0,63 г.

Она же приобрела смесь, содержащую метадон, общей массой 2,58 г, расфасовала в бумажные свертки и в полимерные пакеты и хранила по месту жительства с целью дальнейшего сбыта.

По совокупности преступлений суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.