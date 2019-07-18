В Туле обанкротился застройщик, оставивший без квартир тысячу дольщиков

В Туле признана банкротом компания «Фаворит», осуществлявшая строительство жилых комплексов «Юго-восточной» и «Времена года».



Сейчас долги фирмы превышают 140 млн рублей. Приостановлены операции по всем счетам компании. В судах находится более 600 заявлений граждан о взыскании неустойки и штрафов с застройщика.

Должник признал обязательства, однако их не исполнил. Больше тысячи человек не получили свои квартиры в 13 домах. А в ходе проверок застройщик не смог представить документы, подтверждающие целевое расходование средств.

На данный момент у компании имеются ликвидные активы. Планировалось погасить неустойки перед дольщикам за счет продажи земельного участка на Калужском шоссе стоимостью 130 млн рублей, отметил представитель «Фаворита».

Сейчас в рамках трехстороннего соглашения правительства региона, администрации Тулы и СК «Фамилия» финансируется достройка домов первой очереди.

Решением суда компания «Фаворит» признана банкротом. В отношении неё введено конкурсное производство до 17 июля 2020 года.