В Донском три года не могут построить водозабор

Жители Донского жалуются на постоянную и нерешаемую проблему с водоснабжением.



Воду в микрорайоне Новоугольный отключают часто и на длительное время. Водозаборный узел в этом микрорайоне строится уже три года.

Обращение жителей, наконец, попало на стол к губернатору. Ответ пришлось держать городскому главе Руслану Бутову за то, что недостаточно контролировал ход ремонта.

По словам Бутова, в настоящее время строительно-монтажные работы выполнены, а объект введут в эксплуатацию в августе 2019 года.