В Суворовском районе запах с полигона мешает людям жить, но власти говорят, что свалка проработает ещё два года

До 2021 года предлагает потерпеть министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов жителям посёлка Шахтёрский Суворовского района.



У них под боком находится полигон твёрдых бытовых отходов, который мешает людям нормально жить. Запах с полигона чувствуется на улице и в жилых домах, а мусор разносится по всему посёлку.

Одна из жительниц 17 июля смогла связаться с экологическим министром по видеоконференцсвязи через передвижной комплекс мобильной приёмной.

В ответ Юрий Панфилов сообщил, что вывод полигона из эксплуатации и подготовка к рекультивации запланированы только в 2021 году с учётом исчерпания вместимости.

При этом он отметил, что эксплуатирующая организация должна своевременно проводить необходимые работы на полигоне, чтобы избежать распространения запаха и разброса мусора.

Будет ли проведены проверки на предмет нарушений на полигоне и усилен контроль за ним или всё останется на словах министра, а суворовцам придётся ещё два года дышать свалкой?