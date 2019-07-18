Туляки готовы дать отпор «дельцам», которые хотят надстроить кафе под их окнами

Жители дома №54 по проспекту Ленина в Туле выступили против надстроки второго этажа торгового центра «Цветной бульвар».



Здесь хотят разместить точку общественного питания — фудкорт с кухней народов мира.

Проект 7 июня поддержали члены Градостроительно-земельного Совета Тульской области под председательством главы регионального правительства Валерия Шерина. По их мнению, «необходимость модернизации» цветочного магазина «давно назрела». Застройщик хочет уже в сентябре приступить к реализации проекта.

Правда, жителей близлежащих домов о необходимости такого решения спросить забыли. Но как всегда пообещали, что проект будет одобрен при условии проведения публичных слушаний.

Тем временем туляки уже развернули кампанию против строительства под их окнами.

«В планах очередных „дельцов“ построить второй этаж над „Цветочным бульваром“ на проспекте Ленина. В стенах которого будет располагаться, как ни сложно догадаться, фаст-фуд народов Мира! Помимо архитектурной „брони“ для жителей дома номер 54 по пр-ту Ленина это ещё и очередная авантюра, и без того заполонившая Тулу „шаурма-подобная“ безвкусица!!! Горожане, откликнемся на этот беспредел!!!» — пишут жители в соцсетях и призывают всех единомышленников звонить на горячую линию мэра.