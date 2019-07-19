Вместо встречи с прокурором - банкет

В Суворове отменили личный приём прокурора Тульской области Романа Праскова в приёмной общественной палаты Тульской области.



Согласно графику, утверждённому ОП ТО, приём был назначен на 17 июля.

На него хотели прийти многие жители Суворова, рассказал член районного общественного совета Алексей Риттер, который записался и в назначенный день пришёл на приём, но обнаружил вместо него банкет с участием главы администрации Геннадия Сорокина.

«По утверждению физического лица председателя общественного совета Суворовского района руководителя общественной приемной Манухиной С. Ф., об отмененном приёме она всех уведомила СМС-кой. Прасков, наверное, тоже, СМС-ку присылал? Это что-то новенькое», — возмутился он.

Как пояснила Светлана Манухина, на застолье собрали руководителей общественных организаций. В ответ на замечания Риттера, что «извещения» об отмене приёма в виде смс-ки он не получал, общественница пояснила: «Ваши проблемы».