Вместо встречи с прокурором — банкет

19.07.2019 12:05

В Суворове отменили личный приём прокурора Тульской области Романа Праскова в приёмной общественной палаты Тульской области.

Согласно графику, утверждённому ОП ТО, приём был назначен на 17 июля.

Вместо встречи с прокурором - банкет

На него хотели прийти многие жители Суворова, рассказал член районного общественного совета Алексей Риттер, который записался и в назначенный день пришёл на приём, но обнаружил вместо него банкет с участием главы администрации Геннадия Сорокина.

«По утверждению физического лица председателя общественного совета Суворовского района руководителя общественной приемной Манухиной С. Ф., об отмененном приёме она всех уведомила СМС-кой. Прасков, наверное, тоже, СМС-ку присылал? Это что-то новенькое», — возмутился он.

Как пояснила Светлана Манухина, на застолье собрали руководителей общественных организаций. В ответ на замечания Риттера, что «извещения» об отмене приёма в виде смс-ки он не получал, общественница пояснила: «Ваши проблемы».

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