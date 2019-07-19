Мошенник предложил тулячке порешать вопрос с судьёй за полмиллиона рублей

43-летний житель Тулы обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере.



По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый узнал о том, что судья Ленинского районного суда отказала гражданке в удовлетворении иска о признании недействительным договора дарения.

Когда женщина обжаловала решение суда в апелляционном порядке, обвиняемый предложил ей за 500 тысяч рублей решить вопрос с судьёй об отмене ранее вынесенного решения, однако реальной такой возможности не имел.

Женщина приняла это предложение и 12 февраля передала ему деньги, из которых часть суммы была муляжом. Мужчину задержали на месте сотрудники полиции.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу, уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ направлено в суд. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 1,5 млн рублей.